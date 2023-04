A aplicação do IVA zero ainda não é tema que domine as conversas nos mercados também fora de Lisboa, onde há muitos vendedores que desconfiam dos efeitos da medida

Expectativas tímidas ou quase nenhumas. É assim que as vendedoras do mercado da Praia da Vagueira olham para a aplicação do IVA zero no preços do peixe fresco.

A medida também não entusiasmas quem vende mercearias.

A partir de terça-feira os clientes já poderão fazer a prova dos nove à medida do Governo.