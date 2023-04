Juros no crédito à habitação sobem para o valor mais alto em quase 14 anos

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação em Portugal subiu para 2,829% em março, uma subida de quase 30 pontos-base face a fevereiro (2,532%), e assim atingiu o valor mais elevado desde junho de 2009, segundo mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira. Desde abril do ano passado que esta taxa sobe todos os meses.

Se olharmos apenas para os contratos celebrados nos últimos três meses o aumento é ligeiramente menos expressivo. Neste caso, a taxa de juro subiu de 3,409% em fevereiro para 3,507% em março, indica ainda o gabinete estatístico.

A taxa de juro média inclui, além da aquisi