Economia

Conselho das Finanças Públicas prevê excedente orçamental já em 2024, três anos antes do previsto pelo Governo

O Governo antecipa no Plano de Estabilidade um excedente orçamental de 0,4% em 2027. O CFP calcula que Portugal tenha o primeiro excedente já em 2024 e o mantenha nos próximos quatro anos, prevendo um menor encargo com juros no período em questão