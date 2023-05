Lucro do grupo Visabeira cresceu 22% em 2022, para 46,3 milhões de euros

O lucro do grupo Visabeira subiu 22% no ano passado, face a 2021, para 46,3 milhões de euros, tendo alcançado o "marco histórico de 1452 milhões de euros de volume de negócios", anunciou a empresa em comunicado divulgado esta sexta-feira.

O crescimento do lucro e do volume de negócios deu-se apesar dos constrangimentos sentidos em 2022 - forte aumento dos custos de energia, combustíveis e matérias-primas, provocado pela invasão russa da Ucrânia - sublinhou a empresa.

No período em análise, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu os 210 milhões de euros, mais 14% do que no ano anterior.

Em 2022, os mercados externos representaram 79% do volume de negócios do grupo.

A nota indica ainda que o mercado europeu, excluindo Portugal, representa uma dimensão cada vez mais relevante para a Visabeira. “No final de 2022, o seu volume de negócios alcançou os 903 milhões de euros, representando um crescimento de 31 % face a 2021, sendo os principais mercados França, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Itália, Espanha e Suécia”. Portugal representou 21% do total de volume de negócios.

África contribuiu com cerca de 155 milhões de euros para o volume de negócios e os Estados Unidos da América, Ásia e Oceânia registaram um valor de 85 milhões de euros.

Por área de negócio, a Visabeira Global, holding que integra os negócios na área das telecomunicações, energia, tecnologia e construção, registou um um volume de negócios em 2022 de 1210 milhões de euros, ou seja, 83% do total, com um crescimento de 23% face a 2021. Esta foi, novamente, a área de negócios com maior peso no grupo.

A Visabeira Indústria atingiu os 189 milhões de euros, representando um aumento de 23% face ao mesmo período de 2021, contribuindo com 13% para o volume de negócios. Já a Visabeira Turismo, Imobiliária e Serviços, “em processo de recuperação pós-pandemia, registou um volume de negócios de 53 milhões de euros, o que representa cerca de 4% do volume total”.