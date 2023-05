Maior economia da UE não escapou à recessão. Resistirá Portugal?

A principal economia da União Europeia não escapou à recessão. O Produto Interno Bruto da Alemanha contraiu 0,3% no primeiro trimestre deste ano. Como fechou 2022 com uma variação negativa de 0,5% no quarto trimestre, este é o segundo período consecutivo com contração do PIB. Isto significa que o país vive um momento de recessão técnica.

A guerra é um dos entraves a um dos principais motores da economia europeia. Mas, para além disso, a Alemanha também registou uma redução no consumo privado das famílias, que estão a gastar menos em alimentação, roupa e calçado, que são setores com uma forte ligação à economia portuguesa.

Portugal tem escapado ao cenário de uma recessão, mas ainda pode ser contagiado pela situação económica que se vive na Alemanha.

O Reino Unido está a tentar evitar o mesmo cenário já este ano. A economia britânica também está numa situação complicada, contudo, o Fundo Monetário Internacional prevê que continue a crescer, mesmo que seja de forma residual.

Na última previsão, o FMI contava que a economia britânica contraísse neste período, mas isso acabou por não acontecer. Ainda assim, o crescimento do Reino Unido vai ser inferior ao de países como a Rússia, França e Itália, que contam com uma expectativa de crescimento de quase 1%.