Companhias aéreas têm de investir 1.950 M€ para cumprir emissões zero até 2050

As companhias aéreas podem reduzir até 70% das suas emissões até 2050, mas dificilmente alcançarão o objetivo de emissões líquidas zero nesse prazo, que implicaria um investimento de até 1.950 milhões de euros, aponta um estudo hoje divulgado.

Segundo as conclusões do estudo da consultora Bain & Company sobre o caminho da descarbonização na aviação, "as companhias aéreas podem reduzir até 70% das suas emissões até 2050, melhorando a eficiência dos motores e das aeronaves, adotando o combustível sustentável para a aviação (SAF, da sigla em inglês) e otimizando a operação dos aviões".