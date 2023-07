Com projetos para mais seis hotéis em Portugal, grupo Vila Galé prepara-se para entrar em Cuba e em Espanha

Foram projetos “muito sofridos”, segundo a administração da Vila Galé, mas a empresa conseguiu inaugurar este fim-de-semana dois hotéis em simultâneo no Alentejo - o Nep Kids, dirigido ao segmento de crianças, e o Monte Vilar, só para adultos - que se somam a mais duas unidades abertas este ano pelo grupo, em Tomar e nos Açores, totalizando no seu conjunto investimentos de cerca de 50 milhões de euros.

“Os preços dispararam todos na construção, os custos estão descontrolados”, frisou Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo, num encontro com a imprensa, considerando que “este país está outra vez numa fase mais difícil, e não o podemos deixar descambar”. As dificuldades são sentidas pelo grupo também ao nível dos “licenciamentos”, resultando em “finais de obra cada vez mais complexos, nas mais pequenas coisas”.

Ainda assim, a Vila Galé tem em carteira uma série de novos projetos para Portugal, num total de seis, que se encontram em diferentes fases, mas na perspetiva de poder, em alguns casos, avançar já com a construção para conseguir as respetivas aberturas no próximo ano.

Confirmados estão já os projetos para a Vila Galé poder desenvolver hotéis em Miranda do Douro, além das Casas de Elvas, ou o Paço do Curutêlo, em Ponte de Lima. Jorge Rebelo de Almeida sublinhou a “paixão” por desenvolver projetos no interior do país, reabilitando património histórico, com o objetivo de “conservar o que o país tem de melhor”.

A Vila Galé também está a analisar um projeto em Vila Viçosa, e no Convento de São José, em Évora, “que está em ruínas, e queremos muito ir a este concurso”. Entre “mais coisas que estão na lista” para análise do grupo, Jorge Rebelo de Almeida destacou o projeto para desenvolver um hotel no Paço Real de Caxias, projeto que se mantém em compasso de espera não por vontade do grupo, mas “por responsabilidade do secretário de Estado da Defesa", tendo este edifício patrimonial já sido alvo de concessão no âmbito do programa Revive, o que acabou por ser revogado por ter apanhado os tempos da pandemia de covid.

“E vamos entrar em Cuba já em setembro, com um hotel com 638 quartos e seis restaurantes, em Cayo Paredón, e também nos preparamos para entrar em Espanha”, destacou o presidente da Vila Galé.

Em Cuba, o grupo português ganhou um concurso lançado pelo governo cubano para gerir duas unidades, o que também inclui um hotel em Havana. Já em relação à entrada em Espanha, a Vila Galé adiantou que irá avançar com informações mais detalhadas dentro de um mês.

“Corremos o risco de voltar a ter barracas em Portugal”

No Alentejo, o recém-inaugurado Vila Galé Nep Kids envolveu investimentos de 13 milhões de euros, numa proposta inédita de criar um hotel construído de raiz a pensar no público infantil, onde os adultos só podem entrar acompanhados de crianças.

“Este hotel já tem aprovada uma segunda fase, com mais 64 apartamentos, que é expectável que avance no próximo ano, se este primeiro correr bem, como verificamos estar a acontecer”, referiu Jorge Rebelo de Almeida.