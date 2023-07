PIB cresceu 2,3% no 2º trimestre de 2023

A economia portuguesa 2,3% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado e registou uma variação nula em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgada.

Na estimativa rápida a 30 dias das Contas Nacionais Trimestrais, o INE refere que "o Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 2,3% no 2.º trimestre de 2023 (2,5% no trimestre anterior)".

O instituto estatístico aponta ainda que em relação ao primeiro trimestre do ano, a taxa de variação do PIB entre abril e junho foi nula.

A estimativa do INE coincide com a de vários economistas consultados pela Lusa, que apontavam para um crescimento homólogo da economia portuguesa entre abril e junho entre 2,3% e 2,6% em termos homólogos e entre 0,0% e 0,3% em cadeia.

Segundo o INE, "o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi inferior ao do trimestre anterior, observando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços".

No segundo trimestre, o INE dá conta que "o deflator das importações foi negativo em termos homólogos, reduzindo-se significativamente face ao observado no trimestre anterior, determinando um aumento dos ganhos dos termos de troca apesar do abrandamento do deflator das exportações".

Por sua vez, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou face ao trimestre precedente, "verificando-se uma redução menos pronunciada do investimento" e um "ligeiro abrandamento" do consumo privado.

No segundo trimestre de 2022, o PIB registou um crescimento de 7,4% em termos homólogos e de 0,2% em cadeia. Já nos primeiros três meses deste ano, a economia cresceu 2,5% em termos homólogos e 1,6% em cadeia.

A previsão oficial do Governo, inscrita no Programa de Estabilidade, aponta para um crescimento do PIB na totalidade do ano de 1,8%, mas o ministro das Finanças já admitiu que será superior, com a meta a ser revista no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será apresentado em outubro.

Os resultados detalhados das Contas Nacionais Trimestrais do segundo trimestre deste ano serão divulgados em 31 de agosto.