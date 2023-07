Pierre Cardin pode ter violado regras comunitárias de concorrência

A Comissão Europeia informou a Pierre Cardin e o grupo alemão Ahlers que poderão ter violado as regras comunitárias em matéria de concorrência, num parecer preliminar divulgado esta segunda-feira no âmbito da investigação lançada em 31 de janeiro de 2022.

A Comissão receia que, durante mais de uma década, a Pierre Cardin e a Ahlers "tenham concluído acordos anticoncorrenciais e se tenham coordenado para restringir a capacidade de outros parceiros da Pierre Cardin e dos seus clientes venderem vestuário certificado" pela marca, incluindo no comércio online, tanto nos territórios da Ahlers que beneficiam de uma licença no Espaço Económico Europeu, quanto a retalhistas de baixo preço que oferecem preços mais baixos aos consumidores nesses territórios, segundo um comunicado.

O inquérito pretendia averiguar se a empresa de moda francesa estabeleceu acordos contrários às regras europeias de concorrência com o seu principal distribuidor na Europa, a empresa alemã Ahlers, com o objetivo de restringir as vendas transfronteiriças.

Bruxelas adverte que as conclusões preliminares não vinculam as finais.