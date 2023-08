Preço das casas em Lisboa três vezes acima da média nacional

Os preços das casas em Lisboa são três vezes mais altos do que média nacional. À escala europeia, a capital portuguesa ocupa o segundo lugar. O Porto também está entre os valores mais altos nesta tabela, na 11.ª posição em termos europeus.

Nenhum caso supera o de Paris, mas logo a seguir vem Lisboa. Os preços das casas na capital portuguesa são três vezes mais altos do que média do país e, em termos europeus, esta diferença de preços face à média do mercado nacional é a segunda mais alta.

De acordo com um estudo realizado pela consultora Deloitte, com base nos preços das casas em 2022, e publicado no jornal "Negócios", os preços da habitação em Lisboa apresentam uma diferença, 304% acima da média nacional.

Outra cidade portuguesa que aparece na tabela é o Porto. Os preços das casas são quase duas vezes mais altos do que a média nacional.

Apesar do difícil o contexto económico que a Europa tem vindo a travessar devido à pandemia, à guerra na Ucrânia, à inflação e, consequente, aumento das taxas de juro, no ano passado, o mercado residencial em Portugal bateu todos os recordrs quer de casas vendidas, quer em volume de negócios.

Em 2022, foram vendidas cerca de 159 mil casas, o que significa mais 1,3% de vendas do que no ano anterior. Representa um volume de negócios de 38 mil milhões de euros, ou seja, mais 13,4% quando comparado com 2021.

A escassez de oferta, enquanto a procura se mantém elevada, ajuda a explicar os números para este ano.

A consultora Deloitte prevê que a venda das casas desacelere.