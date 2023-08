Preço de uma noite num hotel em Portugal subiu 71% em dois anos

Portugal é o país da zona Euro onde os preços na hotelaria mais subiram, comparativamente ao aumento do cabaz de compras. A conclusão é de um estudo feito pelo IÉSEG, uma escola de negócios considerada de referência, em França.

Um quarto de hotel que em 2021 custasse 100 euros por noite, em Portugal, este ano chega aos 171 euros. Tem-se falado nos preços do Algarve, mas estes dados são transversais a todo o país.

Segundo um estudo do IÉSEG, uma das principais escolas de negócios em França, a inflação no setor do turismo foi generalizada na zona Euro, mas foi em Portugal que os hotéis mais aumentaram: em dois anos 71%. Pelo contrário, em Malta, a subida não chegou aos 4%.

Como se processou o estudo

O estudo da universidade francesa comparou a inflação na hotelaria e restauração com a que afetou o cabaz de compras de referência. No turismo, os preços aceleraram 56,8 pontos a mais do que a média dos outros produtos, como bens alimentares, industriais ou energéticos, considerados pelo Eurostat no índice de harmonização de preços ao consumidor.

O aumento da procura externa por Portugal e alguma recuperação do mercado interno, em agosto, nomeadamente no Algarve, aconteceu mesmo com a subida de preços. Ainda assim, a tendência inflacionista no setor poderá ter de abrandar.

Depois de Portugal, Croácia e Espanha são os países da zona Euro onde o preço da hotelaria e restauração mais subiu este ano.