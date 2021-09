Handout Old

Passaram-se 20 anos do dia 11 de setembro de 2001. Duas décadas depois do maior ataque terrorista da História, há imagens que não se esquecem. Os ataques em solo norte-americano - às Torres Gémeas e ao Pentágono - fizeram, no total, quase três mil vítimas mortais.

"Never Forget"

Há cerca de duas décadas, quatro aviões comerciais foram sequestrados por terroristas da Al-Qaeda. Dois colidiram intencionalmente contra as Torres Gémeas do World Trade Center, que ruíram duas horas após o impacto.

O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no Condado de Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington.

O quarto avião caiu num campo aberto próximo na Pensilvânia, depois de alguns passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle do aparelho. Os sequestradores tinham reencaminhado o voo para a capital norte-americana e acredita-se que planeavam fazer a aeronave colidir com o Capitólio.

Não houve sobreviventes em qualquer dos voos. No total, morreram quase 3.000 pessoas no 11 de Setembro e o mundo nunca mais foi o mesmo.

