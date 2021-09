Líderes internacionais lembram vítimas dos ataques terroristas do 11 de Setembro

Os 20 anos sobre os ataques terroristas contra os EUA, em 11 de setembro de 2001, foram lembrados por líderes de diversos países, que salientam a importância da defesa da liberdade e do combate ao ódio.

"Jamais esqueceremos. Sempre lutaremos pela liberdade", escreveu hoje, na sua conta na rede social Twitter, o Presidente francês, Emmanuel Macron, fazendo acompanhar a mensagem de um vídeo de uma bandeira norte-americana na escadaria do Palácio do Eliseu, em Paris.

Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prestou homenagem às vítimas dos ataques jihadistas, escrevendo no Twitter que devem ser lembrados "aqueles que perderam as suas vidas" e que se devem "homenagear aqueles que arriscaram tudo para ajudá-los"

No Reino Unido, a rainha Isabel II prestou homenagem às vítimas dos ataques, assim como àqueles que então começaram a "reconstruir", numa mensagem dirigida ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Os meus pensamentos e orações - e os da minha família e do país como um todo - permanecem com as vítimas, sobreviventes e famílias afetadas, bem como com os primeiros que socorreram e resgataram as vítimas", escreveu a soberana de 95 anos.