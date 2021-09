Nova Iorque sob intensa segurança no dia que assinala os 20 anos dos atentados

No dia em que se assinalam 20 anos sobre os ataques terroristas do 11 de setembro, Nova Iorque está sob intensa segurança.

O Presidente Joe Biden e a mulher vão estar presentes no memorial construído no local onde se erguiam as torres gémeas do World Trade Center.

Mas as cerimónias estendem-se também aos outros locais alvo do terrorismo.

Em 11 de setembro de 2001, dois aviões de passageiros embateram, com alguns minutos de intervalo (08:46 e 09:04, horas locais, +5 em Lisboa), nas torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, provocando o seu desabamento poucas horas após o impacto.

Um terceiro avião conduzido pelos terroristas colidiu contra o edifício do Pentágono e um quarto avião despenhou-se num descampado em Shanksville, após os passageiros e tripulantes terem tentado tomar o controlo do aparelho.

