José Penedos entrega-se na prisão de Coimbra

Uma semana depois do filho, José Penedos entregou-se esta quarta-feira na prisão de Coimbra.

O ex-presidente da REN foi condenado a três anos e três meses de prisão pela prática de um crime de participação económica num negócio no processo Face Oculta.

Na segunda-feira foi emitido um mandado de condução à prisão pelo tribunal de Aveiro.

O advogado de José Penedos ainda defendeu a suspensão do mandado devido ao estado de saúde do ex-presidente da REN, mas sem sucesso.

Apesar disso, José Penedos, de 75 anos, ainda poderá cumprir a pena em casa. A defesa deve apelar ao Tribunal de Execução de Penas para que considere a idade avançada e os problemas de saúde.

Com a entrada de José Penedos no Estabelecimento Prisional de Coimbra, passam a seis os arguidos do processo Face Oculta que estão a cumprir pena de prisão.