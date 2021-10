Armando Vara saiu em liberdade mas arrisca ser preso no processo Marquês

Armando Vara cumpriu perto de três dos cinco anos a que foi condenado por tráfico de influências, tendo sido libertado esta segunda-feira. Contudo, ainda pode voltar a ser preso se a Justiça confirmar os dois anos de cadeia no caso de corrupção que envolve o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, na Operação Marquês.

O antigo ministro e ex-vice-presidente do BCP foi o primeiro português condenado exclusivamente por tráfico de influência, desde que entrou para o Código Penal há 26 anos.

No polémico processo de Face Oculta, a Justiça deu como provado que Armando Vara recebeu 25.000 euros em dinheiro e outras prendas de Manuel Godinho, o principal arguido no caso, em troca do favorecimento das empresas do sucateiro de Ovar.

Armando Vara garante ter sido vítima de uma injustiça por ter sido condenado a cinco anos de prisão por três crimes de tráfico de influências e não foi a única acusação.

Há três meses, o antigo ministro foi condenado a prisão efetiva, no âmbito de outro caso ainda mais mediático. Armando Vara ainda arrisca mais dois anos na prisão por um crime de branqueamento de capitais, num processo extraído e separado da Operação Marquês, que ainda não transitou em julgado.

Armando Vara recorreu da decisão e espera que a mesma Justiça lhe dê razão e permita que a liberdade, que agora lhe foi restituída, não seja apenas por uns dias.

De acordo com o tribunal, Armando Vara ocultou 535.000 euros em contas no estrangeiro para fugir aos impostos. O coletivo de juízes considerou que a culpa foi muito elevada e que tinha o dever de agir de forma diferentes, visto ter exigido funções públicas.

