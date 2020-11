Há 12 crianças entre os 2.349 doentes infetados com o novo coronavírus. O mais novo tem um ano e o mais velho 11.

Cinco estão no Hospital de Estefânia, em Lisboa, e uma está no Hospital de Coimbra.

No Porto, há seis crianças infetadas, três no Hospital de São João e três no Centro Materno Infantil.