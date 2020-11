Covid-19. Escola em Ovar fechada por não ter como substituir duas funcionárias

A Escola EB1 de Oliveirinha, em Ovar, encerrou depois de uma funcionária ter sido diagnosticada com covid-19 e outra ficar em quarentena, revelou esta segunda-feira fonte da autarquia, atribuindo o fecho à incapacidade do agrupamento para substituir as auxiliares.

"Até agora, não há alunos infetados, mas há uma funcionária com covid-19 e, como a escola diz que não tem como a substituir, preferiu fechar a porta e enviar os miúdos para casa", disse fonte daquele município do distrito de Aveiro.

A Lusa contactou a coordenadora da referida escola, que recusou identificar-se e não quis comentar o assunto, remetendo mais esclarecimentos para a direção do respetivo agrupamento.

Contactado o Agrupamento de Escolas de Ovar, a indicação da funcionária do atendimento foi que também não haveria esclarecimentos por parte dessa direção, a qual, segundo a mesma telefonista e de acordo com a fonte autárquica, é presidida pela mesma pessoa que gere a EB1 encerrada e que pouco antes remeteu a Lusa para o agrupamento.

Fonte da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 da Oliveira indicou que o estabelecimento de ensino está fechado e que a comunidade educativa aguarda mais informações sobre a situação.

"Uma das auxiliares testou positivo e a outra está em isolamento até ser testada, seguindo as instruções da delegada de saúde. Como a escola não tinha auxiliares, a solução encontrada para hoje foi encerrar. Ainda não nos foi comunicado se já resolveram esta situação de falta de funcionários e quais os procedimentos a adotar", referiu a representante dos pais e educadores.

A Lusa também procurou ouvir a Direção Regional de Educação do Centro, mas as chamadas não foram atendidas.

O município integra a lista dos 191 concelhos do país sob elevado risco de contágio e, por isso, sujeitos a restrições especiais do Governo em termos de mobilidade, horários de atividade comercial, etc.