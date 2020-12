Coreia do Norte recebe 2021 em confinamento geral

O ano de 2021 já chegou à Coreia do Norte. Em Pyongyang, a capital do país asiático, o relógio atingiu a meia noite sem grandes celebrações.

As autoridades deste país continuarem a afirmar que não há um único caso de covid-19, no entanto a Coreia do Norte aplicou medidas restritivas das mais apertadas em todo o mundo. As fronteiras foram fechadas e a população está em confinamento geral para evitar a doença.

A República Popular Democrática da Coreia, como é chamada oficialmente, é liderada por Kim Jong Un, de 36 anos.