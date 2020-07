Verão 2020: escapadela a Marte

Neste mês de julho estão previstas três missões ao planeta do nosso sistema solar que oferece duas das maiores esperanças da humanidade: detetar vida extraterrestre, nem que seja já extinta, e de um dia lá colocar o pé.

A primeira a descolar deveria ter sido a sonda dos Emirados Árabes Unidos. O lançamento já foi adiado três vezes - estava inicialmente previsto para 15 de julho, depois para 16, sempre devido ao mau tempo).

A China prevê o lançamento entre 20 e 25 de julho.

E por fim a missão da NASA, prevista para 30 de julho mas com uma "janela" até 15 de agosto.

Porque razão todos os lançamentos são em julho?

Devido a alinhamentos cósmicos.

O ciclo da mecânica dos astros oferece apenas uma janela de oportunidade a cada 26 meses. Esta é a altura em que a distância entre Marte e a Terra é a mais curta, o que facilita a viagem (55 milhões de quilómetros, cerca de seis meses de viagem apesar de tudo).

Em média, a distância entre Marte e a Terra é de 76 milhões de quilómetros.

A primeira sonda interplanetária árabe da História chama-se "Esperança" - "Al-Amal" e vai ser lançada pelos Emirados Árabes Unidos a partir da ilha de Tanegashima, no Japão.

Partindo do princípio que lançamento e viagem de seis meses correm na perfeição, a sonda vai estudar a atmosfera de Marte.

O lançamento da sonda tem sido sucessivamente adiado depois de inicialmente previsto para 15 de julho. A razão apontada tem sido sempre o mau tempo na ilha de Tanegashima.

A sonda árabe deverá chegar a Marte em fevereiro de 2021, para assinalar os 50 anos da unificação dos Emirados, uma federação de sete Estados.

À conquista de Marte: China lança "Questões aos Céus"

Na grelha de partida está também o foguetão chinês "Longa Marcha 5" que levará a bordo a sonda "Tianwen" ("Questões aos Céus") e um pequeno robô teleguiado.

Esta é também uma estreia marciana para a China que quer expandir a sua influência no espaço - já participa na Estação Espacial Internacional, está a construir a sua própria estação espacial e quer enviar os seus homens até à Lua.

Nos últimos 17 anos, a China tem apostado no programa espacial para se tornar numa potência mundial na próxima década, a par dos Estados Unidos e da Rússia.

À conquista de Marte: a Perseverança norte-americana

A missão da NASA "Marte 2020" deverá partir a 30 de julho para colocar no planeta vermelho um veículo robotizado, o rover "Perseverance".

Terá como missão vasculhar a superfície de Marte à procura de vestígios de vida. A ideia, nunca concretizada, é a de recolher amostras e enviá-las para a Terra.

Quando alcançar Marte, no início de 2021, vai encontrar a sua compatriota Curiosity.

Missão a Marte europeia e russa adiada

A missão russo-europeia "ExoMars" esperava também lançar este verão um robô para Marte mas teve de ser adiada para 2022, vítima de dificuldades técnicas agravadas pela pandemia de Covid-19.

Marte, uma pepita científica

Essa corrida para o planeta vermelho não é nova. Desde os anos 1960 que esta verdadeira pepita científica tem recebido, no solo ou em órbita, várias dezenas de sondas, a maioria norte-americana. Muitas não tiveram sucesso.

Nos anos 2000, o interesse renovou-se com uma descoberta que veio provar que, num tempo longínquo, correu água líquida na superfície agora árida e rochosa..A atração aumentou e o nosso vizinho do lado tornou-se a prioridade da exploração espacial de vários países.





Marte: a última fronteira onde o Homem poderá ir

Tal como há 50 anos aconteceu com a Lua, Estados Unidos, Europa, Índia, China, Emirados Árabes Unidos e,Japão - que tem uma missão prevista para explorar Phobos, uma das luas do planeta vermelho para 2024 - todos querem marcar pontos nesta nova corrida espacial e afirmar-se como poder científico e espacial.

Com outro sonho em mente, mais distante: o de contribuir para a aventura da exploração humana em Marte, que representa a última fronteira onde o Homem pode ir.

O objetivo de um voo tripulado até Marte é, por enquanto, apenas seriamente considerado pelos Estados Unidos, os únicos que tê feito estudos detalhados sobre a viabilidade de tal aventura. Mas outras nações poderão ainda vir a participar.

Mas os Emirados Árabes Unidos também têm os seus planos: construir uma colónia em Marte até 2117. Para tal já estão a avançar com um protótipo a ser construído no deserto, a "Cidade das Ciências" que vai reproduzir as condições ambientais de Marte.

À procura de vida num imenso deserto gelado

Hoje em dia, Marte não passa de um imenso deserto gelado, que lentamente perdeu a sua densa atmosfera após uma gigantesca mudança climática, há aproximadamente 3,5 mil milhões de anos, e já não está protegido da radiação cósmica. Em resumo, nada habitável tal como é ou que permita que algum dia possa ser transformado numa "segunda Terra".

Mas a primeira questão que os cientistas querem ver respondida é saber se Marte já foi habitada, quando exisitam condições para uma vida metabólica (micróbios por exemplo).

"Há quatro mil milhões de anos, as condições à superfície do planeta eram muito próximas às da Terra no momento em que a vida apareceu", com uma atmosfera densa, água líquida, explica à AFP Jorge Vago responsável científico da missão ExoMars da Agência Espacial Europeia (ESA).

Então, por que existe vida na Terra e, ao que tudo indica, já não existe em Marte - caso alguma vez tenha existido?

Esta é a pergunta que os vários robôs que cruzaram e cruzam a superfície marciana têm tentado responder, como está atualmente a fazer a missão Curiosity da NASA a quem em breve se juntará o robô Perseverance da missão Mars 2020.

Is there life on Mars?