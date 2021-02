Sonda dos Emirados Árabes Unidos regista primeira imagem de Marte

A sonda “Hope” (Esperança, em português) dos Emirados Árabes Unidos enviou este domingo a primeira imagem que recolheu de Marte. A sonda entrou em órbita do Planeta Vermelho na terça-feira, marcando a estreia da primeira missão interplanetária do mundo árabe.

A sonda Esperança vai manter-se numa órbita mais afastada do que as concorrentes chinesa e norte-americana de forma a estudar os sistemas climáticos daquele planeta. Habitualmente, as sondas aproximam-se mais de forma a captar imagens de alta resolução da superfície.

A nova imagem de Marte foi capturada a uma altitude de mais de 24 mil quilómetros da superfície do planeta às 20:36 (hora de Lisboa) de quarta-feira, um dia depois da entrada da sonda em órbita. Na fotografia, é possível observar – no canto superior esquerdo – o polo norte marciano. No centro, está o Monte Olimpo, o maior vulcão de todo o sistema solar.

“A transmissão da primeira imagem de Marte pela sonda Esperança é um momento que vai definir a nossa história. Temos esperança de que está missão possa trazer-nos novas descobertas sobre Marte que beneficiem a humanidade”, publicou a conta oficial da missão no Twitter.

A sonda irá movimentar-se à volta de Marte em forma de elipse, sendo que no momento em que estará mais perto do planeta deverá ficar a cerca de mil quilómetros da superfície, e no momento mais longe a quase 50 mil quilómetros.