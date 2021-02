A engenheira aeronáutica Florbela Costa explica as oportunidades que se abrem no futuro caso a primeira viagem do helicóptero da NASA em Marte seja bem sucedida.

A missão da NASA Marte 2020 pousou a 18 de fevereiro em Marte o robô Perseverance e um pequeno helicóptero, o Ingenuity, que irá testar um voo controlado noutro planeta.

ESPECIAL À CONQUISTA DE MARTE