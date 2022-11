Um dos jovens, à data com 15 anos, viria a suicidar-se depois de ter revelado aos pais os crimes de que terá sido vítima. A família apresentou queixa ao Patriarcado de Lisboa, que acabou por transferir o padre para uma paróquia da capital onde, mais tarde, terá sido denunciado por outros menores. A Igreja acabou por colocá-lo noutra paróquia, num país europeu. Em 2013, o Patriarcado e o Ministério Público abriram uma investigação, mas o caso acabou arquivado.

Ao longo dos anos, o denunciante foi recolhendo vários dados, encheu dossiês, dois dos quais com fortes suspeitas por crimes de pedofilia que terão começado nos anos 90, um entretanto afastado da Igreja e outros ainda em funções. O padre, cuja identidade não é revelada, terá reunido vários testemunhos de vítimas que dizem ter sido assediadas ou abusadas nas casas paroquiais, nos carros e até numa casa no Algarve.

É revelado ainda que o Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, não foi o único a não dar seguimento a queixas: há mais dois bispos, cuja identidade o Expresso revela, que também ocultaram da Polícia Judiciária e do Ministério Público queixas de abusos sexuais contra menores.

A história de um padre que denunciou outros 12 sacerdotes por suspeitas de pedofilia é revelada no Expresso desta semana. A investigação, levada a cabo pelos jornalistas Hugo Franco e Rui Gustavo, dá conta que metade destes padres ainda estão no ativo.

Hugo Franco, jornalista do Expresso, revelou à SIC Notícias que o sacerdote que apresentou as denúncias "é uma pessoa importante no seio da Igreja" e que "acompanha estes casos de pedofilia" desde os anos 80. Disse também que o padre apresentou a primeira denúncia à Igreja em 1997, mas não obteve resposta por parte da hierarquia.