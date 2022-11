Marcelo vai receber comissão que investiga abusos sexuais na Igreja

O Presidente da República recebe esta sexta-feira a comissão independente que investiga os abusos sexuais na Igreja.

A comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht encontrou-se, na semana passada, com a segunda figura do Estado, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

A reunião com Marcelo Rebelo de Sousa está marcada para as 16:30 desta sexta-feira, no palácio de Belém, numa altura em que o patriarcado de Lisboa está a ser alvo de críticas por ter omitido uma denúncia de um alegado abuso sexual de uma criança por parte de um padre.

Esta comissão independente já validou 352 testemunhos, tendo encaminhado para o Ministério Público 17 casos, que levaram à abertura de 10 inquéritos. Iniciou funções em janeiro deste ano e espera terminar em dezembro um relatório sobre a situação nos últimos 70 anos.