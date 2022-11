Marcelo sobre abusos nas igrejas: "Testemunhem, utilizem o direito à denúncia"

Marcelo Rebelo de Sousa esteve, esta sexta-feira, reunido com a comissão independente que investiga os casos de abusos sexuais na igreja católica. O Presidente da República anunciou que o relatório com a atividade da comissão, as conclusões e as recomendações para o futuro irá ser divulgado em janeiro de 2023. Apela ainda aos portugueses para denunciarem e agradeceu aos membros da comissão independente pelo trabalho.

“Tive a oportunidade de agradecer muito o que têm feito até agora e vão continuar a fazer. A comissão teve um papel fundamental que foi desbloquear um tema na sociedade portuguesa e na igreja católica portuguesa. Aquilo que para muitos setores da sociedade era um tabu quando arrancou, deixou de o ser”, afirma Marcelo.

O Presidente da República incentiva os portugueses a não terem medo ou inibição e “colaborar nesta procura de justiça”. Sublinha ainda que os testemunhos recolhidos pela comissão independente são anónimos, o que permite “criar uma confiança relativamente àqueles que testemunham”. E deixa um apelo: