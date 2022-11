Continuação de D. Manuel Clemente como cardeal de Lisboa nas mãos do Papa

A continuação de D. Manuel Clemente como cardeal de Lisboa está nas mãos do Papa Francisco. Na primeira semana de agosto, o cardeal português terá colocado o lugar à disposição numa audiência privada em Roma, onde falou sobre os abusos de menores e alegados encobrimentos por parte da Igreja Católica.

De acordo com o jornal 7 Margens, o Papa poderá tomar a decisão dentro de dois meses, depois da reunião de todos os cardeais. As fontes ouvidas pelo jornal afirmam que o cardeal está disposto a sair do cargo porque se sente desgastado e ultrapassado pelos vários casos de abusos sexuais.

D. Manuel Clemente é suspeito de ter ocultado um caso de abuso sexual de um menor na diocese de Lisboa. Numa carta aberta - em que procurou esclarecer o que "testemunhou" no caso do padre acusado de abuso denunciado em 1999 ao anterior patriarca (José Policarpo) -, Manuel Clemente disse aceitar que "este caso e outros do conhecimento público e que foram tratados no passado, não correspondem aos padrões e recomendações que hoje" todos querem "ver implementados".

Segundo Manuel Clemente, o seu antecessor "acolheu e tratou o caso em questão tendo em conta as recomendações canónicas e civis da época e o diálogo com a família da vítima. O sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar".

"Uma vez patriarca, marquei um encontro com a vítima, encontro esse que foi adiado a pedido da mesma", escreve Manuel Clemente, acrescentando que, em 2019, pediu um novo encontro à vítima, com quem conversou presencialmente: "A sua preocupação era a não haver uma repetição do caso, sem desejar de forma expressa, a sua divulgação", refere.

O cardeal entende não ter estado "perante uma renovada denúncia da feita em 1999": "Se assim tivesse sido, a mesma teria sido remetida à Comissão Diocesana, criada por essa altura, e teriam sido cumpridos todos os procedimentos recomendados à data", justifica.