Presidente da Conferência Episcopal recusa imagem de "Igreja pedófila"

O Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa avisou esta segunda-feira que não podem existir casos de encobrimento de abusos de crianças pela Igreja Católica. D. José Ornelas falou num simpósio que juntou centenas de padres em Fátima, um mês depois das notícias sobre o possível encobrimento de casos no Patriarcado de Lisboa.

“Tentar esconder não ajuda a erradicação do mal”, afirmou, defendendo, no entanto, que não se pode confundir a árvore com a floresta.

D. José Ornelas sublinhou que o trabalho da comissão independente que investiga os casos de abusos não é uma caça às bruxas, nem uma campanha contra ninguém. Em Fátima, lembrou que as investigações estão em segredo de justiça, uma garantia de que não há julgamentos na praça pública.

Relativamente às suspeitas de possíveis casos de encobrimento por parte da hierarquia, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa disse que as investigações estão em curso e garantiu total solidariedade ao Patriarcado de Lisboa.