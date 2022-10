Arquidiocese de Braga pede "perdão" pelos alegados abusos sexuais em Famalicão

A Arquidiocese de Braga pediu este sábado "perdão" pelos alegados abusos sexuais imputados ao cónego Manuel Fernando Sousa e Silva em Joane, Vila Nova de Famalicão, adiantando que em julho de 2022 foram impostas "medidas disciplinares" ao sacerdote.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela arquidiocese especifica que as medidas passaram pela "necessidade de o suspeito se abster de exercer publicamente o seu ministério sacerdotal e, de modo particular, a celebração pública dos Sacramentos da Eucaristia e da Reconciliação, devendo recolher-se num clima de oração, reflexão e penitência".

"É com dor e sofrimento que a Arquidiocese de Braga tem vindo a acompanhar, nestes últimos dias, através da comunicação social, o relato de homens e mulheres vítimas de abusos por parte do Cónego Manuel Fernando Sousa e Silva", refere o comunicado.

O jornal Nascer do Sol publicou em 17 de setembro uma reportagem sobre "os abusos sexuais de menores praticados em Joane durante décadas por um sacerdote, o cónego Fernando Sousa e Silva".

Na sexta-feira, o jornal i dá conta de relatos de abusos sexuais por parte de Fernando Sousa e Silva, em Joane, alegadamente cometidos ao longo de décadas, sobretudo no confessionário.

"Muitas vítimas pontapearam o fantasma denunciando-o nas redes sociais", e "não se escondem atrás de nomes falsos e dão o rosto", lê-se no matutino.

Na noite de sexta-feira, a RTP1 passou igualmente uma reportagem sobre o assunto, que este sábado regressou às páginas dos jornais.

A arquidiocese pede perdão a todas as vítimas, "feridas física, emocional e espiritualmente pelos abusos sofridos", um pedido que estende às famílias das vítimas e a todos os agentes pastorais da Paróquia de Joane e a toda a comunidade cristã.

"A comunidade paroquial tem sido sujeita a uma forte exposição mediática que reaviva memórias dolorosas, mas que contribui para trazer à luz factos que nunca deveriam ter acontecido. Reconhecemos que, neste caso, a Igreja falhou no seu dever de proteger os mais frágeis e vulneráveis", acrescenta.

Refere que, em 21 de novembro de 2019, chegou à Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga (CPMAV) uma denúncia por parte de uma vítima, relatando ter sofrido abuso sexual por parte do referido sacerdote. Esta vítima mencionou a existência de outras vítimas.

"Dentro dos limites das suas competências, a Comissão diligenciou no sentido de identificar estas e outras possíveis vítimas, mas sem sucesso", lê-se ainda no comunicado.

Dois anos mais tarde, chegou à Comissão mais uma denúncia.

"Tendo a CPMAV enviado os relatórios relativos às duas denúncias à autoridade eclesiástica competente, o então arcebispo de Braga [Jorge Ortiga] criou, em janeiro de 2022, uma Comissão de Investigação Prévia, em conformidade com as normativas eclesiásticas à data em vigor. Em maio de 2022, o atual arcebispo de Braga [José Cordeiro] enviou todos os elementos recolhidos para o Dicastério para a Doutrina da Fé", sublinha o comunicado.

Em julho de 2022, e "em sintonia com o mesmo Dicastério", foram impostas as referidas medidas disciplinares ao sacerdote em causa.

"Reconhecemos que não conseguimos ser mais céleres no tratamento do caso e mais eficazes no acompanhamento das vítimas, o que lamentamos", admite a arquidiocese.