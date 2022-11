Padre de Braga terá confessado abuso sexual de criança, caso terá sido encoberto

Um padre de Braga terá confessado que abusou sexualmente de uma menor, avançou esta terça-feira o Porto Canal. A informação não terá sido encaminhada para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária.

O processo de averiguações terá sido aberto por ordem do então arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga, e terminou, segundo o Porto Canal, em tempo recorde com a confissão do padre. O canal teve acesso a documentos sigilosos que alegadamente provam que D. Jorge Ortiga tomou conhecimento do caso e aceitou a exoneração do padre.

O caso terá ocorrido em 2015. O Porto Canal optou por não revelar a identidade do suspeito por ainda não ter sido alvo de um processo judicial.

Contactada pela SIC, a diocese de Braga disse que, para já, não comenta o caso.