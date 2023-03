Abusos sexuais: Em França, a Igreja pagou até 60 mil euros às vítimas

Em França, a Igreja Católica decidiu há mais de um ano indemnizar as vítimas de abusos sexuais, porém há muitas que dizem os valores não chegam.

Foi em outubro de 2021 que uma comissão independente revelou que, na Igreja Católica francesa, pelo menos 330 mil crianças foram vitimas de abusos sexuais provocados por membros do clero e também por leigos nos últimos 70 anos.

Logo, os bispos vieram pedir perdão e a Igreja instalou um memorial de homenagem às vitimas no grande centro de peregrinação de Lourdes no sudoeste francês, mas a conferência episcopal decidiu ir mais além.

Isto é, os bispos franceses aceitaram vender bens da igreja, mas também pedir empréstimos e já começaram a pagar indemnizações até 60 mil.

Ainda que seja um valor contestado por algumas vitimas que dizem que não chega, nem para compensar os gastos que tiveram, desde logo, ao nível da saúde psicológica.

Além do mais, algumas associações de apoio às vitimas queixam-se que as instâncias que estão a avaliar os processos e a atribuir as indemnizações não são independentes face à Igreja e estão a demorar demasiado tempo sendo que algumas vítimas têm já idade avançada.

Estima-se que cerca de 200 mil pessoas que foram abusados quando eram menores estejam ainda vivas, mas até há pouco tempo nem 1% tinha pedido para ser indemnizada pela igreja francesa.