Abusos na Igreja: houve indemnizações às vítimas noutros países?

As denúncias dos abusos sexuais na Igreja em Portugal foram tornadas públicas em fevereiro, após o trabalho da Comissão Independente. Casos abusos sexuais no âmbito religioso que já foram expostos em diversos países, com algumas ações a serem tomadas, como, por exemplo, indemnizações às vítimas.

Em Portugal, o cardeal-patriarca D. Manuel Clemente esclareceu este domingo que as indemnizações seriam "insultuosas para as vítimas".

Neste contexto, esperavam-se algumas medidas por parte da Igreja portuguesa. Porém, na conferência de imprensa da passada sexta-feira, após uma reunião em Fátima para averiguar a resposta às denúncias, as sugestões apresentadas ficaram aquém e, por agora, deixaram apenas o perdão e um futuro memorial na Jornada Mundial da Juventude.

Os casos de abusos sexuais no âmbito religioso não são novidade internacionalmente e, por isso, muitos países já tiveram oportunidade de apresentar diversas soluções para colmatar os danos causados às vítimas. No entanto, as que tiveram mais praticabilidade, até hoje, foram as indemnizações.

Quem, onde, como e porquê?

Apesar da criação de uma comissão do Vaticano para a investigação dos abusos sexuais na Igreja em 2013 , as soluções acabam por ficar muito aquém e não se verifica, de forma transparente, que ações é que a Santa Sé aconselha ou tem tomado perante as milhares de acusações ao longo destes anos. Mas há exceções.

A comissão independente francesa levou dois anos e meio para identificar 300.000 testemunhas menores abusadas e agredidas em instituições da Igreja Católica francesa, entre 1950 e 2020. Havia apenas 22 crimes que ainda não tinham prescrito e que foram alocados às autoridades judiciais.

No entanto, a Igreja francesa também tomou medidas próprias e anunciou um apoio financeiro às vítimas de abusos sexuais contra menores, com bispos a predispor-se a vender os bens das suas dioceses ou a pedir empréstimos para indemnizar as vítimas.

Na sequência das conclusões daquela comissão, foi criada uma Comissão de Reconhecimento e Reparação, que estabeleceu como limite máximo previsto para a indemnização 60 mil euros, valor contestado por algumas das vítimas.

No entanto, até hoje, menos de 1% dos sobreviventes iniciaram um processo de reparação.

Já nos Estados Unidos da América, a Igreja católica norte-americana pagou mais de três mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros) às vítimas de abusos sexuais.

Uma investigação feita pelo Boston Globe em 2002, que deu início a 500 processos contra dezenas de padres, culminou no pagamento de quase 85 milhões de dólares às vítimas.