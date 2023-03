Arcebispo polaco recusa acusações a João Paulo II por encobrimento de abusos

Marek Jedraszewski, atual arcebispo de Cracóvia, comparou as acusações contra o pontífice com a tentativa de assassinato que o então Papa sofreu em 1981, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Acrescentou que os abusos a menores são "um mal verdadeiramente repugnante que conseguiu entrar na vida Igreja" e assegurou que se transformou numa "espécie de ideologia noutro tipo de ambientes".Neste momento de "segundo ataque" ao pontífice a sua defesa é necessária e é preciso recuperar "os sentimentos e o êxtase" que João Paulo II deu à Igreja, adiantou.

No dia seguinte à divulgação da investigação, o Escritório do Episcopado polaco defendeu que é "impossível determinar com clareza" o caráter dos atos atribuídos a pelo menos um dos padres acusados, uma vez que as acusações são feitas com base em documentos disponibilizados pela polícia política do Governo comunista polaco da altura.

"Uma avaliação justa de Karol Wojtyla requereria mais investigação" é uma das afirmações que consta do comunicado.

Também da terça-feira, o primeiro ministro polaco Mateusz Morawiecki reagiu à investigação publicando no seu perfil da rede social Facebook uma fotografia de João Paulo II em que se podia ler na legenda "Não tenham medo".

O teor da investigação reavivou a polémica em torno da suposta responsabilidade de João Paulo II no encobrimento de casos de abusos sexuais a menores na Igreja polaca, e surge numa altura em que o tema tem sido alvo de atenção internacional.