Bento XVI, o "homem tímido" que foi "a cabeça teológica e pensante" de João Paulo II

Frei Fernando Ventura pronunciou-se acerca da morte de Bento XVI e falou num homem tímido e preocupado com as pessoas. Diz que o Papa emérito teve um papel importante na organização dos ministérios da igreja.

Frei Fernando começou por evidenciar a “evolução e o desenvolvimento” protagonizado pelo falecido ao longo do seu percurso enquanto pontífice.

Referiu que conheceu Bento XVI mais de perto quando começou a trabalhar no Vaticano como tradutor, altura em que teve a oportunidade de conhecer o “outro lado deste homem profundamente tímido”.

“Esta timidez que o levava quase que, diante de outras pessoas, a pedir desculpa por estar ali e por estar a falar”, contou Frei Fernando.

Destacou o trabalho de Ratzinger no seio da Igreja durante o período que exerceu o cargo de Papa, mas também durante o pontificado de João Paulo II, onde foi "a cabeça teológica e pensante" do então pontífice.

Apesar de "todas as características do seu pensamento", frei Fernando Ventura caracterizou o Papa emérito como "um homem profundamente preocupado ao nível do chegar às pessoas".

Ainda relativamente ao percurso enquanto chefe da Igreja Católica, Frei Fernando, destacou o trabalho de Bento XVI no sentido de “rearranjar a secretaria de Estado e a organização interna do Vaticano naquilo que tem de burocracia e naquilo que tem de ministérios”.