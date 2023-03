É incerta a situação do padre de Santarém condenado em tribunal por pedofilia, mas que continua no ativo porque o bispo diz que é uma depressão. Correm agora informações de que o sacerdote terá sido afastado, mas a Igreja não confirma. Em Vale de Santarém as opiniões dos fiéis dividem-se.



O padre António Júlio Santos foi condenado por abuso sexual de menores há 8 anos. Em Santarém, a imprensa regional diz que o padre foi afastado provisoriamente, mas a Igreja garante o contrário, dizendo que António Júlio Santos se mantém em funções.

Para a diocese de Santarém o padre está em condições de se manter no ativo. Numa altura em que defende que também se deve cuidar de quem abusou.

A igreja esclarece ainda que:

"O padre António Júlio não foi presidir às celebrações no domingo. Não foi afastado nem suspenso."

No entanto uma fonte da diocese disse à SIC que o bispo terá pedido ao padre para não ir às paróquias este domingo.

A imprensa regional diz que o afastamento está de acordo com o direito da igreja.

Informações que se contradizem, sobre um caso que para a Igreja era do conhecimento público, mas para grande parte dos fiéis era desconhecido.