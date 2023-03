Padre da lista enviada à Diocese de Setúbal já tinha sido afastado por abuso de menores

A Diocese de Setúbal recebeu cinco nomes de alegados padres abusadores, enviados pela Comissão Independente. Um dos nomes é um padre que já tinha sido alvo de um processo, afastado e, entretanto, retomou o exercício.

De acordo com um comunicado assinado pelo administrador diocesano de Setúbal, o padre em causa esteve afastado preventivamente na sequência de um processo por abuso sexual de menores e está agora a exercer o ministério.

A Diocese diz que se a Comissão Independente tiver recolhido factos novos será iniciado um novo processo.

Outro padre está afastado do exercício público do ministério, mas na sequência de dois processos canónicos, que não envolvem o abuso de menores. A Diocese espera agora por mais pormenores da Comissão.

Um terceiro padre está "sob jurisdição de diferente autoridade eclesiástica" e, enquanto esteve sob jurisdição do bispo de Setúbal, "nada consta sobre denúncia de abuso de menores".

Em relação aos últimos dois sacerdotes, não existem informações nos arquivos diocesanos que comprovem as denúncias.

Quanto a estes casos, a diocese adianta que aguarda da comissão mais informações.

"Serão devidamente tratadas, do mesmo modo como as que têm chegado diretamente à Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis da nossa Diocese, a fim de continuarmos a dar o nosso contributo para erradicar, de modo justo e eficaz, os abusos contra menores e adultos vulneráveis, trabalhar na sensibilização e prevenção, adotando uma atitude de "tolerância zero" perante estas situações e prestar apoio e cuidado às vítimas", acrescenta.

Cinco padres já foram suspensos até ao momento

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa validou 512 testemunhos e afirmou existir pelo menos 4.815 vítimas, de casos ocorridos entre 1950 e 2022.

Veja aqui o relatório completo - “Dar Voz ao Silêncio”

Desde a apresentação dos resultados da Comissão, 21 dioceses no país já se pronunciaram sobre as listas de nomes. Em causa estão as dioceses do Funchal, Angra, Évora, Viana do Castelo, Algarve, Portalegre, Viseu, Guarda, Braga, Lisboa, Porto, Aveiro, Santarém, Setúbal, Leiria-Fátima, Bragança-Miranda e Vila Real.

Foram suspensos, até ao momento, cinco padres e um leigo suspeitos de abusos sexuais de menores.