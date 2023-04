Fim da linha telefónica para denunciar abusos na Igreja preocupa Comissão Independente

A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja está preocupada com o fim da linha telefónica. Os peritos consideram que as vítimas não têm confiança para denunciar os casos de abusos às estruturas eclesiásticas, as únicas que estão ativas neste momento.

Cada chamada durava entre 40 e 90 minutos e terminava quase sempre com um agradecimento da vítima por ter sido ouvida. Em nove meses, chegaram 365 à linha " dar voz ao silêncio". Mas a via telefónica deixou de estar disponível a 13 de fevereiro, depois da apresentação das conclusões do relatório final de abusos sexuais na igreja.

Os membros da Comissão Independente assumem estar preocupados porque assim que terminou o estudo as vítimas deixaram de ser ouvidas. Para a comissão é fundamental criar uma nova estrutura para continuar o trabalho que foi feito até agora.