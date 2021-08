Clube espanhol tenta ajudar basquetebolista afegã a sair do país

A basquetebolista afegã Nilofar Bayat, que nos últimos dias tem pedido ajuda para sair do seu país, com a chegada ao poder dos talibãs, foi convidada a integrar a equipa espanhola do Bidaideak Bilbao BSR.

"O Bidaideak Bilbao BSR abre as suas portas para que a jogadora afegã Nilofar Bayat possa residir em Bilbau e jogar na sua equipa na próxima época", informou o clube nas redes sociais, num momento em que Bayat pede ajuda para sair do Afeganistão.

A basquetebolista paralímpica, de cadeira de rodas, é capitã da seleção do Afeganistão, estudante de direito e uma defensora dos direitos das mulheres, razões pelas quais considera que a sua vida corre perigo se permanecer no país.

Omar Sobhani

Nos últimos dias, os talibãs tomaram o poder, com a chegada a Cabul, 20 anos depois de terem sido expulsos por uma força internacional liderada pelos Estados Unidos, no rescaldo dos ataques de 11 de setembro de 2001.

O clube de Bilbau disse também já ter contactado a Federação Internacional de Basquetebol em cadeira de rodas e a Federação espanhola, e que pretende ajudar com uma proposta de trabalho, no sentido em que Bayat possa sair do seu país.

De acordo com o clube, a desportista ainda tenta chegar ao aeroporto de Cabul, de onde poderia seguir de avião para Madrid, e o Conselho Superior dos Desportos de Espanha está a tentar junto do governo para que possa integrar Bayat na lista de expatriados a saírem do país.