Cerca de 300 afegãos que colaboraram com a União Europeia tentam chegar ao aeroporto de Cabul

US AIR FORCE

Do Afeganistão já foram retiradas cerca de 400 pessoas, que colaboraram com a União Europeia, e respetivas famílias. No entanto ainda existem outras 300, acompanhadas dos familiares, que ainda não conseguiram chegar ao aeroporto de Cabul, avançou, esta quinta-feira, Josep Borrell, alto representante para a política externa da União.

Borrell diz que é o "dever moral" da União Europeia resgatar o maior número possível de afegãos que colaboraram com a UE no Afeganistão e as famílias.

O alto representante para a política externa da União insiste que todas estas pessoas "defenderam e promoveram lealmente os interesses e valores da União no Afeganistão ao longo de muitos anos".

"É o dever moral da UE protegê-los e salvar o maior número de pessoas possível."

Josep Borrell diz estar em contacto com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que irá realizar uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da Aliança, na sexta-feira, onde será discutida a situação do Afeganistão.

Espanha recebe primeiros 30 afegãos que vão ser acolhidos em diferentes países da União Europeia

Cerca de 30 cidadãos afegãos retirados do Afeganistão chegaram a Espanha na noite de quarta-feira num avião procedente de Roma, que aterrou na base aérea de Torrejón de Ardoz, para serem acolhidos em diferentes países da União Europeia (UE).

Segundo o Governo espanhol, a Espanha servirá como ponto de apoio ao Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), através do qual afegãos que colaboraram com a União Europeia chegarão ao país para serem transferidos 'a posteriori' para diversos países europeus.

O primeiro desses grupos, formado por cinco famílias afegãs, chegou na noite de quarta-feira num voo do SEAE procedente de Roma e estas pessoas serão enviadas para a Dinamarca, Alemanha, Polónia e Letónia.



Estados Unidos retiraram um total de 6.000 pessoas do Afeganistão



Os Estados Unidos retiraram um total de 6.000 pessoas do Afeganistão, um número inferior ao previsto pelo Pentágono, com as autoridades norte-americanas a quererem aumentar o ritmo, disse na quarta-feira um alto funcionário da Casa Branca.

Na quarta-feira, foram retiradas 1.800 pessoas em dez aviões militares C-17, elevando para 6.000 o total de indivíduos que Washington conseguiu fazer sair do país desde 14 de agosto, de acordo com o funcionário, que não quis ser identificado, citado pela agência Efe.

Não há indicação de quantas das pessoas transportadas pelos EUA têm nacionalidade americana e afegã.