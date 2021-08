Afeganistão. Ministra espanhola alerta para risco de atentado no aeroporto de Cabul

A ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, afirmou que há um risco real de um atentado terrorista no aeroporto de Cabul, que deve ser encarado como uma ameaça pelas tropas internacionais naquele local.

Em entrevista divulgada esta segunda-feira pelo jornal La Sexta, Robles disse que os norte-americanos irão replicar o sistema de transferência de fugitivos do Afeganistão implantado por Espanha, que consiste num transporte aéreo com aeronaves militares entre Cabul e Dubai, complementado por uma linha de voos com aviões comerciais com escala em Atenas.

Sem se expressar claramente a favor ou contra a criação de um exército europeu, a ministra da Defesa de Espanha defendeu a continuação dos trabalhos sobre uma "política de defesa comum", e destacou: "Todos temos que aprender lições, porque houve um fracasso muito claro".

Questionada sobre o perfil das pessoas que Espanha está a retirar do Afeganistão, a ministra - sem entrar em pormenores para não colocar em risco as suas famílias que permanecem no seu país - indicou que se trata de "famílias inteiras" com "muitos filhos" e "muitas mulheres", "poucos homens solteiros" e "algumas mulheres solteiras" que foi possível incluir nos voos.

A ministra espanhola disse que os refugiados afegãos estão a viajar com "pouquíssimos pertences, praticamente apenas com o que trazem vestido e uma pequena mala".

Tiroteio no aeroporto de Cabul provoca um morto e pelo menos 3 feridos

Esta segunda-feira foi marcada por mais um tiroteio no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, que provocou a morte de um soldado afegão e deixou mais de três pessoas feridas. Os atiradores não foram identificados.

O momento terminou pouco depois das 07:00 e motivou a intervenção de militares alemães e norte-americanos.

Há uma semana que o aeroporto da capital afegã está mergulhado no caos. Só na última semana, mais de 20 pessoas morreram dentro ou nas imediações do complexo.

As forças aliadas entregaram aos Talibã a missão de manter a ordem nas imediações do aeroporto. Com o auxílio das tropas aliadas, os EUA terminam, assim, a mais longa guerra da história lado a lado com o inimigo.

No aeroporto de Cabul, milhares de pessoas querem fugir do país e para quem possui dupla nacionalidade há esperança. Um passaporte estrangeiro pode fazer a diferença entre partir e ficar.