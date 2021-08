A retirada dos EUA do Afeganistão "correu tragicamente mal"

O Presidente dos Estados Unidos podia ter alterado a estratégia norte-americana, apesar de ter sido a administração Trump a abrir a negociação com os talibã.

Para o comentador da SIC Germano Almeida, Joe Biden teve oportunidade para alterar a estratégia dos Estados Unidos mas não o fez.

Joe Biden disse hoje esperar que as operações de evacuação em Cabul possam ser concluídas até dia 31, data fixada para retirada total das tropas americanas do Afeganistão. Perante a pergunta de um jornalista sobre o que faria se os países aliados quisessem que os Estados Unidos ficassem mais tempo afirmou: "Veremos o que podemos fazer".

Milhares de pessoas estão apinhadas à entrada do Aeroporto Internacional Hamid Karzai de Cabul, numa tentativa de embarcar num dos aviões para deixar o país, no meio do caos que se seguiu à tomada do controlo da capital pelos talibãs há uma semana.

Milhares de pessoas continuam a tentar sair do país através do aeroporto da capital. Joe Biden disse hoje que desde dia 14 já foram retiradas 28.000 pessoas.

O Pentágono ordenou o recurso, com caráter de emergência, a 18 aviões comerciais dos Estados Unidos para o transporte de afegãos retirados de Cabul.

