Afeganistão. Resistência prepara-se para "luta a longo prazo" contra talibãs

Os talibãs, no poder no Afeganistão, anunciaram este domingo uma grande ofensiva contra a única região que ainda não controlam, o vale Panchir, no nordeste de Cabul, há muito conhecido como um reduto contrário aos talibãs.

"Centenas de 'mujahedin' [combatentes religiosos] dirigem-se para Panchir para controlarem a região de Panshir, já que as autoridades não entregam o poder pacificamente", disse o representante deste grupo na plataforma social Twitter, citado pela agência France-Presse.

A resistência na região, conhecida como Frente Nacional de Resistência (FNR) no vale Panchir, é liderada por Ahmad Massoud, filho do comandante Ahmed Shah Massoud, que foi assassinado em 2001 pela Al-Qaida.

Segundo o porta-voz do FNR, Ali Maisam Nazary, este grupo está a preparar-se para "um conflito a longo prazo" com os talibãs, que enfrentarão milhares de afegãos que se juntaram à luta que se aproxima.

"Os talibãs não vão durar se continuarem assim, estamos prontos para defender o país e advertimos contra o derramamento de sangue", acrescentou numa entrevista à televisão Al-Arabiya

