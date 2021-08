Uma em cada três pessoas no Afeganistão está em risco de carência alimentar

O país atravessa a segunda seca em três anos e o conflito está a obrigar milhares de pessoas a abandonar as suas casas. O Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas, estima que 40 milhões de pessoas na região precisem de ajuda humanitária.

A agravar o conflito na região depois da tomado do poder pelos talibãs, o país atravessa a segunda seca em três anos. Este inverno foi um dos mais secos dos últimos 30 anos.

Por isso, as colheitas de trigo reduziram 40% e os preços dos alimentos à base de cereais inflacionaram 24%.

A UNICEF está no terreno a apoiar os afegãos que chegam a Cabul em situações precárias, forçados a sair das suas casas.

O Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações já tinha alertado para a situação de fome no país. António Vitorino disse estar a aguardar que a situação política estabilize no país para poder recomeçar as missões humanitárias em segurança.