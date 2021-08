Primeiro-ministro espanhol diz que missão da NATO no Afeganistão não foi em vão

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, considerou este sábado que os 20 anos da missão internacional da NATO no Afeganistão não foram em vão e argumentou que foram plantadas as sementes necessárias para um futuro melhor.

Em declarações citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe, à margem da visita a um centro de acolhimento de trabalhadores afegãos da União Europeia, perto de Madrid, o chefe do Governo espanhol disse que a presença da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no país nas últimas duas décadas "plantou uma semente" que deverá germinar no futuro, pelo que o esforço "não foi em vão".

Sanchez disse que o Governo de Espanha tem estado desde o início da crise "alerta e em cima" e que o trabalho de saída dos colaboradores afegãos e dos refugiados mostra "o melhor da União Europeia [UE] ", os valores de "coesão e solidariedade".

A UE, concluiu, "dá uma resposta, seja nos bons ou nos maus momentos".

O centro de acolhimento fica numa base área perto de Madrid e foi instalado pelo exército de Espanha em quatro dias. Tem capacidade para 800 pessoas.

Cada refugiado deverá ficar, no máximo, três dias neste centro. Serão depois reecaminhados para outras cidades espanholas ou para outros países que lhes ofereçam vistos.

► VEJA MAIS: