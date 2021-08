Aeroporto de Cabul mergulhado no caos. Famílias dormem ao relento desde domingo

São cada vez mais precárias as condições de segurança na capital do Afeganistão. Os Estados Unidos pedem aos norte-americanos que estejam em Cabul que não tentem viajar para o aeroporto. Nas imediações dos terminais a situação é dramática com milhares de pessoas a tentar embarcar.

Debaixo de um sol escaldante estão famílias inteiras. Começam a faltar bens essenciais, a calma e o discernimento. Só nos últimos dias já morreram várias pessoas. Algumas foram esmagadas contra os muros do complexo.

Guardado por quase seis mil militares norte-americanos, o aeroporto de Cabul é por estes dias uma autêntica fortaleza. Apesar dos relatos em contrário, os talibãs garantem estar a deixar passar quem tenta fugir e culpam o Ocidente pelo caos no plano de evacuação.

Aos norte-americanos que ainda estão na cidade, a embaixada dos EUA pede que evitem deslocar-se ao aeroporto.

A TOMADA DE PODER PELOS TALIBÃS

Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

