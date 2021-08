Afeganistão. Mães desesperadas entregam filhos aos militares no aeroporto de Cabul

O desespero para fugir aos talibãs no Afeganistão é tão grande que as mulheres estão a entregar os seus filhos aos militares estrangeiros, junto ao aeroporto, para que estes os possam levar para locais seguros.

As imagens que chegam de Cabul mostram crianças serem transportadas de mão em mão, pelo meio da multidão que se amontoa no exterior do aeroporto, e por cima de arame farpado.

Ao jornal Independent, um oficial do regimento britânico de paraquedas mostrou-se chocado com as imagens: “As mães estavam desesperadas, estavam a ser espancadas pelos talibãs. Gritavam 'salve o meu bebé' e atiravam-nos para nós. Alguns caíram no arame farpado. Foi horrível o que aconteceu. No final da noite não havia nenhum homem entre nós que não estivesse a chorar".

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, veio pedir, entretanto, que as famílias afegãs não entreguem as suas crianças às tropas britânicas, já que os menores desacompanhados não serão colocados nos voos de repatriamento.

Pelo menos 12 pessoas morreram desde domingo no aeroporto de Cabul, onde se viveram momentos de caos e pânico depois de milhares de afegãos invadiram a pista numa tentativa de embarcar num dos voos para fora do país.

