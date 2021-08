Como está o Afeganistão uma semana depois da tomada de poder pelos talibãs?

Os EUA vão mobilizar 18 aviões comerciais para as operações de retirada do Afeganistão. Só na última semana 20 pessoas morreram nas imediações do aeroporto de Cabul. Temem-se agora eventuais ataques de milícias rivais aos talibãs.

Há uma semana que o grupo radical islâmico conquistou o poder. A 15 de agosto, os talibãs tomaram Cabul e declaram a fundação do o emirado islâmico do Afeganistão.

Empurrados pelo medo, milhares encontram-se junto ao aeroporto, numa tentativa de abandonarem o país. A situação agrava-se de dia para dia. Entre rajadas de metralhadora e violentas debandadas já morreram mais de 20 pessoas.

Às Nações Unidas chegam relatos de que os radicais estão a perseguir afegãos que colaboraram com os aliados e nas ruas já instauraram a lei da força.

Sete dias depois, a situação permanece instável. Surgem agora alertas para eventuais ataques de grupos rivais ligados ao Daesh.

