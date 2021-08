Comissão Europeia quadruplica apoio humanitário ao Afeganistão 

A Comissão Europeia vai aumentar de 57 milhões para mais de 200 milhões de euros a ajuda humanitária ao Afeganistão.

No final da reunião do G7, Ursula von der Leyen disse também que a União Europeia tem um fundo de mil milhões de euros para ajudar ao desenvolvimento do país nos próximos 7 anos.

No entanto, a presidente da Comissão Europeia adiantou que o dinheiro está congelado até que haja garantias de que os direitos humanos são respeitados.

ONU recebeu relatos de que os talibã estão a executar cidadãos

As Nações Unidas (ONU) dizem ter recebido relatos credíveis de que os talibã estão a levar a cabo execuções sumárias no Afeganistão.

O medo de ataques e represálias continua a desencadear a fuga em massa da população, numa altura em que aumenta a pressão internacional para que seja adiada a data de retirada das tropas aliadas.

O vai e vem de aviões é constante, mas não chega para refrear o medo dos cidadãos que ainda não conseguiram fugir.

Os radicais chegaram ao poder há pouco mais de uma semana, prometendo paz, mas são cada vez mais os relatos de violência e instabilidade.