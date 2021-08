Afeganistão. Cerca de 70.000 afegãos abandonaram o país

Junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, o desepero aumenta à medida que o fim do prazo de retirada se aproxima. Até agora, 70.000 afegãos já conseguiram partir e estão prontos para uma vida nova.

As imagens mostram uma multidão instalada no aeroporto de Cabul, alguns dentro de água e lixo, atrás de um arame farpado.

Sonham com a partida a todo o custo, com receio de quem manda agora no Afeganistão.

Os refugiados que estão a ser evacuados anseiam chegar num país melhor, mas arriscam não serem bem-vindos em certos países, como é o caso da Holanda.

Cerca de 250 habitantes de uma vila holandesa protestaram pela construção de um centro de acolhimento de afegãos no interior de uma base militar que existe na localidade. Alguns cantaram canções nacionalistas e masi tarde colocaram vários pneus em chamas no meio da via pública.

