Mais de 33.000 pessoas retiradas do Afeganistão desde segunda-feira

O Presidente dos Estados Unidos revelou que o número de voos para fora do Afeganistão aumentou nos últimos dias, tendo 33.600 pessoas sido retiradas do país desde segunda-feira de manhã.

Num discurso transmitido na tarde de terça-feira (noite em Lisboa) pelas televisões norte-americanas, Joe Biden disse que os EUA aumentaram o número de voos, tendo havido 21.600 pessoas a sair do país nas 24 horas que terminaram na terça-feira de manhã, e mais 12 mil nas 12 horas seguintes, não só de voos norte-americanos, mas também de outras entidades.

Na comunicação ao país, na qual manteve a data de terça-feira, 31 de agosto, como limite para a saída do Afeganistão, o Presidente dos EUA disse ter pedido ao Pentágono e ao Departamento de Estado (equivalentes aos ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros nos governos europeus) para elaborarem planos de contingência para ajustar o calendário da retirada total, se isso se tornar necessário.

Em declarações citadas pela AP, os dirigentes do Pentágono mostraram-se confiantes que a operação aérea, que começou a 14 de agosto, vai conseguir retirar todos os norte-americanos até à próxima terça-feira, o limite dado pelo próprio Biden para a saída do país, 20 anos depois da entrada, na ressaca do ataque de 11 de Setembro.

