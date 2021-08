Canadá conclui operação de resgate do Afeganistão

O Canadá terminou esta quinta-feira as operações de retirada do Afeganistão.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Justin Trudeau, que garantiu ainda que vai continuar a pressionar os talibã no sentido de permitirem retiradas para o Canadá.

Vários países já anunciaram o fim das operações de resgate, ainda que antes do prazo terminar, a 31 de agosto.

Até agora, mais de 95 mil pessoas foram resgatadas do Afeganistão, mas muitas ficarão certamente para trás. A Casa Branca garante que está a trabalhar num plano para retirar mais cidadãos depois do dia 31 de agosto – o dia que constituiu a “linha vermelha” dos talibã.

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quinta-feira após duas explosões em Cabul, no Afeganistão, que terão sido causadas por bombistas suicidas, segundo fonte norte-americana. As explosões causaram ainda dezenas de feridos.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a explosão junto ao aeroporto de Cabul resultou na morte de vários militares norte-americanos e civis afegãos. "Foi o resultado de um complexo ataque", escreveu John Kirby no Twitter.

Confirmou ainda outra explosão na capital do Afeganistão, junto ao Hotel Baron, que acolhe estrangeiros e jornalistas internacionais.

Citada pela agência Reuters, fonte dos talibã anunciou que entre 13 a 20 pessoas morreram, incluindo crianças, e que pelo menos 52 ficaram feridas.